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لبنان
"الأحرار": كُلُنا إيمان بأن يدّ الشر لن تقوى بمغامراتها على العبث بهذه الأرض المقدسة
Lebanon 24
27-04-2024
|
06:03
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أصدر حزب الوطنيين الاحرار بيانا جاء فيه: "في ٢٦ نيسان من العامِ ٢٠٠٥، حققنا استقلالنا الثاني بجلاء الجيش السوري، ومعهُ تبدّدت أحلامُ الاحتلال بابتلاع لبنان، هذه الأرض التي تحطّمَت على صخورها عبر التاريخ كلُّ الاحتلالات، لن يستطيعَ أيَّ طامعٍ من سحق إرادة ابنائها بالحرية. فبعد 19 سنة على هذا الإنجاز الوطني الكبير، كُلُنا إيمان بأن يد الشر لن تقوى بمغامراتها على العبث بهذه الأرض المقدسة. وتبقى العبرة في الذكرى".
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