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لبنان

لا يزال في المستشفى... شاهدوا آخر صور لـ"كابتن السينما اللبنانيّة"

Lebanon 24
27-04-2024 | 07:30
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نشر الكاتب والمخرج المسرحي كلوفيس عطالله، صوراً من داخل مستشفى سيدة لبنان في جونية، للفنان فؤاد شرف الدين.
 
 
وقد زار وزير الإعلام زياد مكاري شرف الدين لتكريمه، وقام بتسليمه درعاً تقديرياً، وتمنّى له الشفاء العاجل.
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والجدير بالذكر، أنّ شرف الدين المعروف بـ"كابتن السنيما اللبنانية" نُقِلَ إلى المستشفى بعد إصابته بورم في الرأس.
 

لبنان

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