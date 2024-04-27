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لبنان

انتخاب بيرم رئيسا لفريق الحكومات في "مؤتمر العمل العربي" في بغداد

Lebanon 24
27-04-2024 | 06:25
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تم انتخاب وزير العمل مصطفى بيرم رئيسا لفريق الحكومات في "مؤتمر العمل العربي" بدورته الخمسين الذي تستضيفه بغداد للمرة الثانية على التوالي، بعد انتخابه في الدورة التاسعة والاربعين التي استضافتها القاهرة.
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