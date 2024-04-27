انتخاب بيرم رئيسا لفريق الحكومات في "مؤتمر العمل العربي" في بغداد

تم انتخاب وزير العمل مصطفى بيرم رئيسا لفريق الحكومات في "مؤتمر العمل العربي" بدورته الخمسين الذي تستضيفه بغداد للمرة الثانية على التوالي، بعد انتخابه في الدورة التاسعة والاربعين التي استضافتها القاهرة.

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