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لبنان

الشبكة المدرسية الوطنية في الزهراني دعت الى إعتماد المواد الاختيارية في كل المحافظات

Lebanon 24
27-04-2024 | 06:36
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عقدت الشبكة المدرسية الوطنية في الزهراني اجتماعا تشاوريا بشأن الامتحانات الرسمية والواقع التربوي، إثر الاعتداءات الاسرائيلية على اهلنا في الجنوب.
واعرب المجتمعون في بيان، عن أملهم بأعوام دراسية مستقرة وامتحانات رسمية مكتملة وشاملة، "الا ان هذا العام يجب الانطلاق من الواقع الجنوبي ليشمل كل الوطن  لأن الوضع النفسي جراء الحرب والوضع التربوي جراء الفاقد التعليمي لا يختلف كثيرا بين الجنوب وبقية المحافظات".
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واوصى المجتمعون بإعتماد إمتحان موحد للثانوية العامة على مستوى كل لبنان دون أي تجزئة و استثناء، إعتماد المواد الإختيارية كما الاعوام السابقة مع عدم معارضتها لطرح النصف اختياري عملا بمبدأ العودة التدريجية للمناهج، إعتماد المحذوفات التي إعتمدت في العام الدراسي السابق، الغاء الامتحان الموحد للشهادة المتوسطة لهذا العام والاكتفاء بعلامة التقييم المدرسية لصعوبته اللوجستية من حيث الضبط و الرقابة و كون لا جدوى تربوية منه والنتائج محسومة سلفا".
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