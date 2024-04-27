فعاليات اليوم الثامن لمعرض الكتاب في الرابطة الثقافية - طرابلس

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تستمر فعاليات معرض الكتاب السنوي الخمسين لليوم الثامن على التوالي، بحيث استقبل رئيس الرابطة الثقافية الصحافي رامز الفري النائب جميل عبود وعقيلته الإعلامية دورين عكر والنائب السابق علي درويش ووفدا من الاتحاد العمالي العام في الشمال برئاسة النقيب شادي السيد وحضور نقيب الشاحنات والترانزيت في لبنان والخارج محمد الخير، نقيب المفروشات عبد الله حرب، رئيس مجلس المندوبين في اتحاد عمال الشمال النقيب رياض ملاحية، نقيب عمال بلدية الميناء احمد المرسلي واعضاء، وفدا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم عاطف حسن مسؤول الجبهة في الشمال، عضو اللجنة المركزية الإعلامي أحمد واكد صاحب موقع "طيور البارد"، الصحافي خضر السبعين رئيس تحرير "الموقع"، نوال حسن مسؤولة جمعية النجدة في الشمال. واستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة "نيله" لبنان الشمالي خالد عبيد وشخصيات، نوهوا جميعهم بالنشاط المميز والجامع لمختلف أطياف المجتمع رغم الظروف العصيبة، وكانت جولة للمشاركين في المعرض .وفي فعاليات المعرض الثقافية، نظم منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحادة الثقافي ندوة بعنوان "فراشة على قيد الكتابة" لمؤلفته الفنانة والشاعرة نايفة نصار تحدثت خلالها امل صانع وميراي شحادة .وأقيمت ندوة عن كتاب "أرواح مهاجرة" من تأليف شباب وشابات نادي الابداع الثقافي الى ندوة حول كتاب بعنوان "الإنزياح في شعر أدونيس" لمؤلفه الدكتور علي اسماعيل شارك فيها جورج سعادة، اميل يعقوب ومحمود عثمان، بحضور النائب جهاد الصمد والنائب السابق أحمد فتفت وأدار الندوة احمد يوسف.ونظم منتدى شاعر الكورة الخضراء ندوة بعنوان "التحدي العلمي في مواجهة فيزياء الكون" للباحث هشام طالب وادارها أحمد العلمي.وأقيم احتفال توقيع كتب: "الإنزياح في شعر أدونيس" للدكتور علي اسماعيل في جناح الرابطة الثقافية، "خنجر في الهواء خنجر في عصب الموسيقى" للشاعرة لودي شمس الدين في جناح جمعية الوفاق الثقافية، "المشكلة اني" للكاتبة هبة محمود المصري في جناح صندوق الاحلام الأدبي، "سهم في الحضارة" لمؤلفه محمد محمد شوقي خالد عواد في جناح جامعة الجنان، "هي الأرض ام مرتع للغياب" للدكتور احمد يوسف في جناح مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية، "جون فيرن خيال على الورق تحول إلى حقيقة" للكاتبة كارينا ابو نعيم في جناح نادي قاف للكتاب، "أرواح مهاجرة" للمؤلفيه شباب وشابات من نادي الابداع الثقافي، وكتاب للشاعرة فدى خضر بعنوان "ما بعد التخلي"، كتاب للشاعرة نينا كنعان بعنوان "اسفار عاشقة كنعانية" في جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحادة الثقافي.ونظم مركز تفاهم وجمعية التعاون الخيرية في جناحهم يوما مفتوحا للاستشارات في التغذية مع صفاء خالد. وتم السحب على جائزتين للحضور كما جرت العادة كل يوم من ايام المعرض.يستمر المعرض حتى يوم غد من الساعة الثالثة حتى السابعة مساء.