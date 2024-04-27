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لبنان

لموظفي القطاع العام... هذا ما سيحصل يوم الإثنين بشأن الرواتب

Lebanon 24
27-04-2024 | 06:55
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أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل أن المديريات المعنية بصرف رواتب القطاع العام كافة بما فيها المتقاعدين والأسلاك العسكرية كافة تم انجازها وستحوّل الى مصرف لبنان بعد غدٍ الاثنين، وذلك ليصار الى استلامها من قبل أصحاب الحقوق فيها في مواعيدها وقبل عطلة العيد.
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وأثنى الخليل على الجهد الكبير الذي بذله المديرون والعاملون على تحضيرات الرواتب، الذين عملوا حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة وطيلة اليوم السبت لإنجاز الاجراءات كافة بعد أن تمكن فريق المركز الالكتروني من النجاح في تجاوز الأعطال على الأنظمة الالكترونية التي أدت الى توقف العمل نهائيا في كافة المديريات على مدى اليومين المنصرمين.
 
 
 

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