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لبنان

زغرتا حزينة... هكذا فارق الشاب بشار الحياة

Lebanon 24
27-04-2024 | 08:08
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تُوفي الشاب بشار جوزيف دحدح، بعدما أُصيب بنوبة قلبيّة في العاصمة القطريّة الدوحة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشاب الراحل من زغرتا.
 
 
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وفاة

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