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كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس على صفحة الوزارة في "فيسبوك": "تحية للأبطال الذين مثّلوا لبنان في بطولة العالم لرياضة الKempo القتالية في أنطاليا- تركيا، ‏ومبروك لزحلة وكل بلدات القضاء ولبنان هذا الفوز الكبير الذي حقّقه أبناؤنا خلال مشاركتهم بهذه البطولة: ‏طانيوس واكيم الفائز بالمركز الاول عالميًا، ‏شربل روبير سمعان الفائز بالمركز الأول عن فئته، ‏آنا واكيم الفائزة بالمركز الأول عن فئتها، ‏أنجيلا يمين الفائزة بالمركز الثالث عن فئتها و‏كرم زخيا الفائز بالمركز الأول فئة الصغار".وختم: "‏رياضيونا يرفعون صورة لبنان عاليا".