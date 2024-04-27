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لبنان

مسؤول إسرائيليّ يتحدّث عن "فخّ حزب الله".. ماذا قال عن كيفيّة الخروج منه؟

Lebanon 24
27-04-2024 | 09:23
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي قوله إن "المخرج من فخ حزب الله هو التصعيد من أجل التهدئة". 
 
وكانت أشارت عدة تقارير أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن حرب شاملة مع حزب الله. 
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