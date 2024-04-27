وزير الزراعة: كل التضامن مع أهلنا المزارعين في سهل بلدة الماري

كتب وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر منصة "اكس": "يكرر العدو اعتداءاته على المزارعين اللبنانيين الآمنين الثابتين في قراهم الصامدة في وجه آلة الدمار والقتل التي لا تحترم قوانين ومواثيق دولية غير آبهة بإنسان او حيوان او نبات. كل التضامن والمحبة مع أهلنا المزارعين في سهل بلدة الماري. حتماً سننتصر".

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