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لبنان

بيانٌ توضيحيّ من أمن الدولة.. ماذا في تفاصيله؟

Lebanon 24
27-04-2024 | 09:56
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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان الآتي: "بعد انتشار بعض الأخبار عبر وسائل إعلام لبنانيّة تناولت المديريّة العامّة لأمن الدولة في عملها ومهامّها وآليّة تنسيقها مع الحكومة اللبنانيّة ووزاراتها، يهمّ المديريّة أن توضّح أنّها تنفّذ مهامّها وتنسّق علاقاتها بالحكومة اللبنانيّة وبالأجهزة الأمنيّة، في لبنان وفي الدول الشقيقة والصديقة، استناداً للقوانين المرعيّة الإجراء".
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