العدوّ قصف منزلاً في القوزح ودمّره بالكامل

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أن الطيران الحربيّ الاسرائيليّ أغار على منزلٍ، عند أطراف بلدة القوزح في قضاء بنت جبيل ودمره بالكامل.

ولم يفد عن وقوع إصابات.