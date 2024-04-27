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لبنان

العدوّ قصف منزلاً في القوزح ودمّره بالكامل

Lebanon 24
27-04-2024 | 10:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أن الطيران الحربيّ الاسرائيليّ أغار على منزلٍ، عند أطراف بلدة القوزح في قضاء بنت جبيل ودمره بالكامل.
 
 
ولم يفد عن وقوع إصابات.
 
 
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