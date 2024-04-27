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لبنان

للمرّة الثانيّة خلال دقائق... إليكم ما يجري داخل إسرائيل

Lebanon 24
27-04-2024 | 10:22
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّه "للمرة الثانية خلال دقائق، تمّ إطلاق صفارات الإنذار في مرغليوت والمنارة وكريات شمونة.
 
 
وكانت وسائل الإعلام العبريّة أشارت في وقت سابقٍ، إلى إطلاق صفارات الإنذار في الجليل، بسبب إختراق مسيّرة للأجواء.
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