حجار وخريس شاركا في ندوة لجمعية "الصداقة العربية الأفريقية"

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أقامت جمعية "الصداقة العربية الأفريقية" في استراحة صور السياحية في مدينة صور، ندوة بعنوان "التعاون العربي الافريقي"، شارك فيها وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الوزير الدكتور هكتور حجار، النائب علي خريس، مطران الروم الملكيين الكاثوليك في صور وتوابعها المطران جورج إسكندر، ممثل عن مفتي صور واقضيتها الشيخ مدرار الحبال، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، وعدد من رؤساء بلديات صور والجوار ورجال أعمال ووجهاء المنطقة.افتتحت الندوة بكلمة لرئيس الجمعية علي مراد، رحب فيها بالحضور, متناولا "دور جمعية الصداقة العربية الافريقية بالمساهمة في تعزيز العلاقات العربية الافريقية".وسلط الضوء على "ان أهداف جمعية الصداقة العربية الافريقية هي وسيلة تواصل وتعاون يمكن الإعتماد عليها من خلال شبكة علاقاتها العربية والافريقية لتحقيق مكاسب لكل من يرغب بالمشاركة في تطوير علاقات الصداقة العربية الافريقية في مجالات مختلفة".حجاروكانت كلمة للوزير حجّار، أشار خلالها الى ان "هذه الندوة هي ضمن مشروع تحسين مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين الدول العربية والافريقية"، لافتا إلى أن "ما يجمعنا اليوم هو الدور المميز الذي يقوم به رئيس جمعية الصداقة العربية الافريقية الأستاذ علي مراد في بلوغ الوفاق والتعاون والطمأنينة من خلال هذا اللقاء الوطني"، مؤكدا "أهمية الاغتراب اللبناني في الوطن العربي وأفريقيا بإعادة البناء والاعمار في لبنان للوصول الى دولة لبنانية قوية".كما شكر الوزير حجّار لرئيس جمعية "الصداقة العربية الافريقية" دعوته، متمنيا له التوفيق والنجاح في نشاطاته.خريسبعدها، ألقى النائب خريس كلمته التي رحب فيها بحضور الوزير حجّار، مشيدا ب"دور مراد في خلق جسور التعاون والتواصل"، ومنوها ب"الدور الفعال في اقامة هكذا ندوات ولقاءات في هذا الظرف الدقيق الذي يتعرض فيه الجنوب لعدوان إسرائيلي"، مؤكدا "دور المقاومة في الصمود والتحرير والدفاع عن كامل الوطن".