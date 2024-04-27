ميقاتي اجتمع مع السفير المصري والتقى فياض وصليبا

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض وبحث معه شؤون وزارته وواقع التغذية الكهربائية.



كما استقبل رئيس الحكومة سفير مصر في لبنان علاء موسى وبحث معه العلاقات بين البلدين والجهود التي تبذلها مصر في سبيل وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.

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وقد شكر رئيس الحكومة السفير المصري على الدور الذي يقوم به عبر "اللجنة الخماسية" للمساهمة في حل أزمة الشغور في رئاسة الجمهورية.



كذلك، إجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام لامن الدولة اللواء انطوان صليبا الذي اطلعه على الوضع الامني في البلاد وآخر المستجدات الامنية.