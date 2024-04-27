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لبنان

مساء اليوم.. إليكم ما جرى بين لبنان ومستعمرة إسرائيلية!

Lebanon 24
27-04-2024 | 12:06
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنّ مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت باستخدام نظام القبة الحديدية، هدفاً جوياً كان في طريقه من لبنان باتجاه مستعمرة المنارة المحاذية للحدود بين لبنان وإسرائيل.
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ومساء، أعلن "حزب الله"، تنفيذ هجوم مركب بالمسيرات الإنقضاضية والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 التابع للواء غولاني.

ولفت الحزب إلى أن العملية جاءت رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل المدنيّة وخصوصاً بلدتي كفركلا وكفرشوبا.

وفي بيانٍ آخر، أعلن الحزب استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

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