هذا جديد حادثة الغرق في بيروت.. وبيانٌ من الدفاع المدني

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كذلك، تمكن الدفاع المدني من إنقاذ غريق ثالث وهو في حال حرجة.توازياً، تواصل العناصر تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل براً وبحراً في محاولة للعثور على شخصين لا يزالان في عداد المفقودين.