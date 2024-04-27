فيديوهات لآخر جريمة داخل مخيم عين الحلوة.. شاهدوها!

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو توثق جريمة شهدها مخيم عين الحلوة في صيدا، أمس الجمعة، إذ تعرض شخصٌ يُدعي عيد سرحان لإطلاق نار عند مفترق سوق الخضار ما أسفر عن مقتله.

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