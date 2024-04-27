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لبنان

فيديوهات لآخر جريمة داخل مخيم عين الحلوة.. شاهدوها!

Lebanon 24
27-04-2024 | 12:45
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انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو توثق جريمة شهدها مخيم عين الحلوة في صيدا، أمس الجمعة، إذ تعرض شخصٌ يُدعي عيد سرحان لإطلاق نار عند مفترق سوق الخضار ما أسفر عن مقتله.
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وأظهر الفيديو لحظة حصول الحادثة التي أدت إلى إستنفار كبير في المخيم استدعى حصول إتصالات لتطويق الوضع وعودة الأمور إلى طبيعتها.
 
 
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