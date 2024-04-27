صور لأسلحة في منطقة ضمن بيروت.. شاهدوا ماذا ضبطت "المخابرات"

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 26/4/2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش منزل المواطن (م.ط.) في منطقة التبانة – طرابلس وأوقفته لإقدامه على إطلاق النار مع آخرين بتاريخ 12/7/2023، ما أدى إلى مقتل المواطن (ع.م.).

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كذلك، أوقفت دورية أخرى في منطقة تل الأبيض – بعلبك المواطنَين (ع.ج.) و(م.ف) لتأليفهما عصابة لترويج المخدرات وإقدامهما على إطلاق النار، وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات المعدة للترويج.

كذلك دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشياح منزل المواطن (ن.ش.) وأوقفته لارتكابه جرائم الاتجار بالأسلحة وترويج المخدرات وإطلاق النار، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والبنادق والرمانات اليدوية.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.