افتتاح "مباراة العلوم 2024"... كلاس: نؤمن بقدرات الشباب

انطلقت فعاليات السنوية الحادية والعشرين من "مباراة العلوم 2024" في الجامعة اللبنانية برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبحضور ومشاركة رئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث رضوان شعيب وأعضاء الهيئة، ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس.

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وقال كلاس خلال احتفالية فعاليات المباراة: "أيها الكرام، يشرفني ان القي كلمة راعي الاحتفال دولة الرئيس نجيب ميقاتي متوجهاً إلى الناشئة بخالص التمنيات القلبية بنجاحاتهم، مقدرا جهود الجامعة اللبنانية حاضنة هذه الفاعلية، والهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، التي تنهض للسنة الواحدة و العشرين بمهمة تنظيم { مباريات العلوم2024 } بجهود ومشاركة طاقات شبابية واسعة، أثبتت قدرتها على الابتكار والتحديث والتطوير، و الارتقاء بمستوى الإبداع إلى مراتب متقدمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاتصالات، بما يخدم الاجيال ويؤسس لإستعادة الثقة بقدراتنا الشبابية التي نحرص على حمايتها ضد الإدمانات على المخدرات والعاب القمار والرهانات الالكترونية الشديدة الخطورة المهددة لمستقبلهم، وتغتال آمالهم، وكثيرا ما تودي بهم إلى اليأس فالانتحار. وهي معضلة نواجهها ونحاربها في البرلمان والحكومة وبالتعاون مع الجمعيات الاهلية والمنظمات ذات الصلة. انها مسؤوليتنا المجتمعية الأكثر سخونة وإلحاحاً، التي علينا تحمّلها بجرأة ورعاية، فنحتضن اجيالنا ونوجّههم إلى نواحي العلم ونمسك بأيديهم لان يتشجعوا ويبادروا ويقدموا ويخترعوا المستقبل..!".



وأشار الى أن "النماذج الابتكارية التي قدمها الشباب المشاركون في هذا الفوروم العلمي الرائد، هي إنجازات شاهدة تحمل تواقيع شابات وشباب لبنانيين آمنوا بقدراتهم، وأثبتوا ان لبنان مسيرةُ نجاح ومسار تألق، وأنهم قادرون على إنهاض لبنان من عثراته رغم كل الكبوات التي وقعنا فيها والتحديات التي تواجهنا".



وأضاف: "أيها الشابات والشابات، باسم دولة الرئيس ميقاتي المؤمن بقدراتكم اقول لكم، ثقوا انكم قادرون ان تنقذوا لبنان بجهودكم وإيمانكم، وان هذه الاحتفالية المتوجة لأنشطتكم ستكون باب نجاحاتكم ومرجى انتظاراتكم المستقبلية".

وختم: "مكرراً شكري للهيئة الوطنية للعلوم وللجامعة اللبنانية على ما بُذِلَ من جهود، اتمنى للأجيال دوام آلإقدام والابداع وإنتاج خدمات معرفية تليق بلبنان. الشابات والشباب، نحن نتكل عليكم ونؤمن بقدراتكم ومهاراتكم لأن تستأنفوا كتابة المجد اللبناني، وتثبتوا: انكم مستحقون هذا الوطن، وأن كلكَّم للبنان، وكلَّ لبنان لكم".