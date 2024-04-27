عاجلٌ من الجنوب.. إسرائيل تقصف منزلاً وسقوط إصابات!

استهدف العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، منزلاً في بلدة صربين - قضاء النبطية.



وعلى الفور، تحرَّكت فرق الإسعاف باتجاه المكان المُستهدف، فيما تحدثت المعلومات عن سقوط أكثر من 10 إصابات وهم: محمد خليل هزيمة، بيلسان سليمان الأحمد، رزان محمد هزيمة، نور محمد هزينة، سارة محمد هزينة، سليمان محمد الأحمد، خلود غسان الراعي هزيمة، راما محمد هزيمة، آمنة أمين شويخ، رضا علي هزيمة، روزات مسلماني.

Advertisement وعلى الفور، تحرَّكت فرق الإسعاف باتجاه المكان المُستهدف، فيما تحدثت المعلومات عن سقوط أكثر من 10 إصابات وهم: محمد خليل هزيمة، بيلسان سليمان الأحمد، رزان محمد هزيمة، نور محمد هزينة، سارة محمد هزينة، سليمان محمد الأحمد، خلود غسان الراعي هزيمة، راما محمد هزيمة، آمنة أمين شويخ، رضا علي هزيمة، روزات مسلماني.