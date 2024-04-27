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لبنان

ياسين يُطلق مشروع أوّل متنزه طبيعي في وادي لامارتين

Lebanon 24
27-04-2024 | 13:37
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زار وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين اليوم رأس المتن، وأطلق مع بلديات المتن الاعلى والجمعيات البيئية مشروع اول متنزه طبيعي في لبنان في المجرى الأعلى لنهر بيروت في وادي لامارتين.

 وأوضح ياسين "أن المتنزه الطبيعي حسب قانون المحميات هو منطقة واسعة حيث العلاقة بين الانسان والطبيعة عبر السنين قد جعلت من هذه المنطقة مكاناً مميزاً من الناحية الجمالية أو الإيكولوجية أو الثقافية، وفي معظم الأحوال متمتعة بتنوع بيولوجي عال وذات تراث طبيعي، ثقافي ومعالم طبيعية مميزة معترف بها على الصعيد الوطني جديرة بالحماية على المدى الطويل، وهذا ما ينطبق بشكل رائع على وادي لامارتين".

 وقال: "سنعمل مع البلديات والجمعيات البيئية على وضع مخطط تشاركي لحماية ولإدارة أراضي المتنزه الطبيعي، جامعين بين التنمية الاقتصادية وحماية التنوع الطبيعي والميزات الثقافية والتراثية التي تتمتع بها المنطقة".

( الوكالة الوطنية)
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