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لبنان
وزير خارجية فرنسا في بيروت
Lebanon 24
27-04-2024
|
13:55
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وصل مساء اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه على متن طائرة خاصة، في زيارة هي الثانية له الى لبنان منذ تسلم مهامه في وزارة الخارجية الفرنسية.
وسيجري الوزير الفرنسي محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
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وكان في استقبال الوزير الفرنسي والوفد المرافق السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو.
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