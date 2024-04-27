فاتورة بـ1 دولار في لبنان.. هؤلاء سيدفعونها

عُلِم أن بعض المصارف بدأ يقتطع من حسابات المواطنين مبلغاً مالياً يقدر بدولار واحد لقاء خدمات "إرسال الرسائل" إلى الهواتف.

وذكرت مصادر مصرفيّة أن التكلفة المرتبطة بتلك الخدمة يجري اقتطاعها من حساب الليرة اللبنانية وقد وصلت إلى 89500 ليرة لبنانية.