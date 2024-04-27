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لبنان

فاتورة بـ1 دولار في لبنان.. هؤلاء سيدفعونها

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
27-04-2024 | 15:10
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عُلِم أن بعض المصارف بدأ يقتطع من حسابات المواطنين مبلغاً مالياً يقدر بدولار واحد لقاء خدمات "إرسال الرسائل" إلى الهواتف.
وذكرت مصادر مصرفيّة أن التكلفة المرتبطة بتلك الخدمة يجري اقتطاعها من حساب الليرة اللبنانية وقد وصلت إلى 89500 ليرة لبنانية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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