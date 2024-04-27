هل من هزة أرضية في البقاع؟ إقرأوا هذا الخبر!

انتشرت معلومات عبر مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بحدوث هزة أرضية في البقاع، اليوم السبت.

وعلى الأثر، أصدر المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، بياناً نفى فيه صحة المعلومات المتداولة عبر بعض المواقع الإخبارية، مشيراً إلى أنه ما من هزة أرضية شهدها البقاع اليوم.