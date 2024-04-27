هذه آخر المعلومات عن "الورقة الفرنسية" الخاصة بوضع جنوب لبنان

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أنَّ الورقة الفرنسية المعدلة بشأن وضع جبهة جنوب لبنان لم تُسلّم بعد إلى الجانب اللبناني، مشيرة إلى أنَّ الرّد على الطرح الفرنسي سيكون التأكيد على عدم فصل جبهتي الجنوب عن غزّة.

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يُشار إلى أنه وصل، مساء اليوم السبت، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه على متن طائرة خاصة، في زيارة هي الثانية له الى لبنان منذ تسلم مهامه في وزارة الخارجية الفرنسية.

وسيجري الوزير الفرنسي محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

وكان في استقبال الوزير الفرنسي والوفد المرافق السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو.