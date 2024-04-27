موجود في تل أبيب.. هل سيزور هوكشتاين بيروت؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لن يزور بيروت بعد محطته في تل أبيب التي يجري فيها محادثات مع مسؤولين إسرائيليين.

وأشارت القناة إلى أنّ الموقف الأميركي لم يتبدل بشأن ملف جبهة جنوب لبنان، موضحة أنّ واشنطن مقتعنة بأنّ الحديث الجدي حول الحلول يبدأ بعد وقف حرب غزّة.

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والجمعة، بحث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع هوكشتاين التصعيد الجاري بين إسرائيل ولبنان على جانبي الحدود.



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأنّ غالانت التقى مع هوكشتاين، خلال قيام الأخير بزيارة عائلية في تل أبيب.