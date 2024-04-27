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لبنان

من لبنان.. صواريخ تضربُ قاعدة ميرون الإسرائيليّة!

Lebanon 24
27-04-2024 | 17:00
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أُطلقت رشقة صاروخية كثيفة من جنوب لبنان منتصف هذه الليلة، باتجاه قاعدة "ميرون" الإسرائيلية.
وأشارت مصادر ميدانية بأنه تم إطلاق أكثر من 30 صاروخاً باتجاه القاعدة التي كان سبق لـ"حزب الله" أن قصفه مرات عديدة.
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ومساء اليوم، أقدم جيش العدو الإسرائيلي على قصف منزل في بلدة صربين - قضاء النبطية، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى وهم: محمد خليل هزيمة، بيلسان سليمان الأحمد، رزان محمد هزيمة، نور محمد هزينة، سارة محمد هزينة، سليمان محمد الأحمد، خلود غسان الراعي هزيمة، راما محمد هزيمة، آمنة أمين شويخ، رضا علي هزيمة، روزات مسلماني.
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