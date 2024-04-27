المساعي الفرنسيّة بفصل الجبهات لن تُثمر

كتب محمد علوش في" الديار":

تستمر المحاولات الدولية، الفرنسية تحديداً، بمحاولة العمل على فصل الجبهات من خلال إعداد ورقة حل جديدة ستُطرح على لبنان خلال زيارة وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه الى بيروت، ولكن قبل أن تصل الورقة أبلغ حزب الله بحسب مصادر متابعة كل من يعنيهم الأمر بأن الفصل أمر مستحيل فالأشهر الستة الماضية لم تكن مغامرة غير محسوبة بالنسبة للمقاومة، وما قامت به وستستمر به هو الى حين وقف الحرب في غزة.

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بحسب المصادر، فإن الورقة الفرنسية تحاول الجمع بين الحرب والرئاسة، وقد بدأ التسويق لهذه الورقة خلال زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى باريس، حيث تعمدت دوائر الأليزيه تسريب معلومات بخصوص توجه فرنسي الى الخيار الثالث رئاسياً، والى قائد الجيش جوزاف عون بالتحديد حيث ترى أنه الأكثر قدرة على تأمين التوافق في لبنان، مع العلم أن موقف حزب الله والتيار الوطني الحر لا يزال هو نفسه لناحية عدم الموافقة على وصول عون الى الرئاسة.

لم يؤكد حزب الله رفضه للفصل بين الجبهات وحسب، بل أرفق هذا التأكيد بأنه على استعداد فور وقف الحرب في القطاع الى وقف كل العمليات العسكرية والعودة الى ما قبل 7 تشرين الأول، والدخول من خلال الدولة اللبنانية بعملية سياسية واسعة تؤدي بنهاية المطاف الى تثبيت الحدود اللبنانية، أي وفق المسار الذي رسمه الموفد الموفد الأميركي آموس هوكستين.

اذاً، تؤكد المصادر أن لا حل في لبنان قبل الحل في غزة، والتصعيد هناك سيؤدي بدوره الى تصعيد هنا، بمعنى ان العملية العسكرية في رفح لن تمر بهدوء على الجبهة اللبنانية التي تشهد تصعيداً من حيث قوة العمليات التي تقوم بها المقاومة، مشيرة الى أن الزيارة الفرنسية الى لبنان لن تؤدي الى أي شيء جديد، فالمقاومة ليست معنية بالمحاولات الفرنسية التي تسعى لحفظ الدور في لبنان والمنطقة، فهذا الصراع الاميركي – الفرنسي المستتر لن يكون على حساب غزة ولبنان.