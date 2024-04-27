22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قيادات اتخذت احتياطات في بيروت خشية تعرضها للاستهداف
Lebanon 24
27-04-2024
|
23:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الأنباء الكويتية":
إزاء تكرر عمليات الاستهداف - الاغتيال الإسرائيلية لقيادات أمنية من حزب الله و"الجماعة الإسلامية - قوات الفجر" وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في مناطق لبنانية عدة، أعرب مصدر مطلع لـ "الأنباء" عن تخوفه من أن يمتد استهداف قيادات حزبية إسلامية من قبل إسرائيل إلى داخل شوارع العاصمة بيروت، كما حصل في الضاحية الجنوبية باستهداف القيادي الفلسطيني صالح العاروري، والبقاع وبلدات وقرى الجنوب.
Advertisement
هذا التخوف دفع بغالبية القيادات التي تتخذ من العاصمة اللبنانية مقرا لها، والتي تعتقد بأنها مدرجة على لوائح الاستهداف الإسرائيلية، إلى التخلي عن الهواتف المحمولة، والتنقل في بيروت فقط في الحالات الاستثنائية، مع اتخاذها أقصى درجات الحيطة والحذر.
وفي التدابير المستجدة أيضاً من قبل القيادات المعنية، عدم التواجد في مكاتبها إلا للضرورة.
كذلك، تم نقل الداتا والأوراق والملفات الخاصة إلى أماكن مختلفة ومجهولة من غير الطاقم القريب جدا والمدرج في الحلقة الضيقة، خشية قيام إسرائيل بعدوان جديد يستهدف إحدى القيادات الحزبية الإسلامية البارزة سواء في المكاتب أو خلال التنقل في بيروت المكتظة بالسكان، في حين يستمر العمل في المكاتب التابعة لهذه القيادات، بصغار العاملين من الطاقم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إبتداءً من اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة مع برق ورعد
Lebanon 24
إبتداءً من اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة مع برق ورعد
07:39 | 2024-04-27
27/04/2024 07:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ من داخل زنزانة هنيبعل القذافي في لبنان.. وهذا ما كشفه عن حالته
Lebanon 24
صورٌ من داخل زنزانة هنيبعل القذافي في لبنان.. وهذا ما كشفه عن حالته
15:27 | 2024-04-27
27/04/2024 03:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. ماذا حصل في المطار مساء اليوم؟
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. ماذا حصل في المطار مساء اليوم؟
14:23 | 2024-04-27
27/04/2024 02:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة ديانا فاخوري برفقة نجل زوجها: "مع ابني الكبير"
Lebanon 24
بالصورة ديانا فاخوري برفقة نجل زوجها: "مع ابني الكبير"
10:45 | 2024-04-27
27/04/2024 10:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
زغرتا حزينة... هكذا فارق الشاب بشار الحياة
Lebanon 24
زغرتا حزينة... هكذا فارق الشاب بشار الحياة
08:08 | 2024-04-27
27/04/2024 08:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-04-28
فوضى ومخاطرة.. لبنانيون يتوجهون الى سوريا بحثًا عن "السياحة الطبية"
02:30 | 2024-04-28
الشواطئ بانتظاركم... الوقت لم يفت بعد للحصول على "جسم الصيف"!
05:30 | 2024-04-28
ماذا فعل "حزب الله" بمزارع شبعا؟ إسرائيل تعترف بـ"ثغرة" حصلت
05:00 | 2024-04-28
المعارضة تتوحّد سعياً لتطبيق القرار 1701 واجتماعات مقبلة للضغط
04:54 | 2024-04-28
عاجل.. العدو يستهدف محيط مدرسة في هذه البلدة الجنوبية
04:52 | 2024-04-28
الراعي: لو كانت لدى مسؤولينا فضيلتا الايمان بالله ومحبته لجنبوا الجنوب الحرب
فيديو
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
28/04/2024 12:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
02:07 | 2024-04-25
28/04/2024 12:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
03:22 | 2024-04-24
28/04/2024 12:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24