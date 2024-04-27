Advertisement

لبنان

قيادات اتخذت احتياطات في بيروت خشية تعرضها للاستهداف

Lebanon 24
27-04-2024 | 23:29
A-
A+
Doc-P-1192885-638498826830482682.jpg
Doc-P-1192885-638498826830482682.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت "الأنباء الكويتية":
 
إزاء تكرر عمليات الاستهداف - الاغتيال الإسرائيلية لقيادات أمنية من حزب الله و"الجماعة الإسلامية - قوات الفجر" وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في مناطق لبنانية عدة، أعرب مصدر مطلع لـ "الأنباء" عن تخوفه من أن يمتد استهداف قيادات حزبية إسلامية من قبل إسرائيل إلى داخل شوارع العاصمة بيروت، كما حصل في الضاحية الجنوبية باستهداف القيادي الفلسطيني صالح العاروري، والبقاع وبلدات وقرى الجنوب.
Advertisement

هذا التخوف دفع بغالبية القيادات التي تتخذ من العاصمة اللبنانية مقرا لها، والتي تعتقد بأنها مدرجة على لوائح الاستهداف الإسرائيلية، إلى التخلي عن الهواتف المحمولة، والتنقل في بيروت فقط في الحالات الاستثنائية، مع اتخاذها أقصى درجات الحيطة والحذر.

وفي التدابير المستجدة أيضاً من قبل القيادات المعنية، عدم التواجد في مكاتبها إلا للضرورة.

كذلك، تم نقل الداتا والأوراق والملفات الخاصة إلى أماكن مختلفة ومجهولة من غير الطاقم القريب جدا والمدرج في الحلقة الضيقة، خشية قيام إسرائيل بعدوان جديد يستهدف إحدى القيادات الحزبية الإسلامية البارزة سواء في المكاتب أو خلال التنقل في بيروت المكتظة بالسكان، في حين يستمر العمل في المكاتب التابعة لهذه القيادات، بصغار العاملين من الطاقم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-04-28
02:30 | 2024-04-28
05:30 | 2024-04-28
05:00 | 2024-04-28
04:54 | 2024-04-28
04:52 | 2024-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24