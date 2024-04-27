لودريان في واشنطن وهوكشتاين في تل أبيب.. هذا ما يحضّر له

كتب ميشال نصر في "الديار":

خلافاً للمشهد الجنوبي المتفجر عسكريا وامنيا، تحفل عطلة نهاية الاسبوع بمحطات سياسية ذات دلالات رئاسية و"تسووية"، مع زيارة وزير خارجية فرنسا، والامنية الطابع لنظيره البحريني، والتي يتوقع ان تثير الجدل وتزيد التعقيدات، لارتباط احد جوانبها بحزب الله في الخليج، واتهامات المنامة لحارة حريك.

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وسط هذه الخلطة، بقي الاتصال الذي حصل بين الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين والموفد الفرنسي جان ايف لودريان، قبيل انتقال الاخير الى واشنطن لبحث تفاصيل طبخة لبنانية جديدة، خلال تواجد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في باريس، واتصال الرئيس ايمانويل ماكرون "باستيذ عين التينة"، على خلفية الخرق الذي حصل والطرح اللبناني المستجد، بموافقة من الضاحية، ما قاد هوكشتاين الى تل ابيب، ومن بعدها الى بيروت في حال سارت الامور بايجابية.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، فان الخرق الذي تحقق، والذي يؤمل ان يفتح كوة في جدار الازمة، يرتكز الى طرح لبناني جديد، يقوم على هدنة غير معلنة، في ظل تراجع العمليات العسكرية في قطاع غزة، ونجاح الضغوط في تأجيل اقتحام رفح، مقابل انجاز الاستحقاق الرئاسي، وتقديم ورقة حسن نية في مجال الغاز، في البلوكات الواقعة جنوبا، تحديدا البلوك رقم 9 و8.

ويقوم الطرح، على ما اشارت المصادر، على ان تصدر توتال تقريرها رسميا حول نتائج عمليات الاستكشاف والتنقيب التي اجرتها، ما سيفتح الباب امام دفع اقتصادي وتحريك للملف النفطي، الذي سيسمح بدخول كميات من الاموال بطريقة غير مباشرة الى لبنان، وبالتالي وقف تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية، المتوقع في غضون فترة قصيرة، والذي ستكون له نتائج سلبية جدا على الوضع الاقتصادي في ظل التعثر الحاصل على صعيد برامج ومشاريع الاصلاح.

وتابعت المصادر، بان الطرح اللبناني الجديد، جدير بالاهتمام، رغم ان تفاصيله لا زالت غير واضحة، علما ان امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله سبق والمح اكثر من مرة الى امكانية التفاوض مقابل فك الحصار المفروض على لبنان، لإراحة الشارع الداخلي اللبناني، ادراكا منه ان الظروف الحالية غير مؤاتية للمواجهة الكبرى، وان عملية الاستنزاف ممكن ان تستمر لفترة طويلة، في ظل الستاتيكو الحالي.

ورات المصادر ان قرار حزب الله نابع من محاولة استثمار للاوضاع على الساحة الجنوبية، من اجل تحصيل مكاسب على الصعيد الوطني، تعطيه دفعا ايجابيا في هذا الاتجاه، علما ان ملف رئاسة الجمهورية بخيار المرشح الثالث يصبح ثانويا وغير ذات اهمية، بعد الاتفاق على المواصفات، ليبقى اسم الرئيس العتيد ثانويا، والاهم ان حارة حريك تكون قد نجحت في اعادة احياء المعادلات التي على اساسها قام اتفاق ترسيم الحدود البحرية. و

لكن ماذا عن الموقف الاسرائيلي؟ تؤكد المصادر الدبلوماسية ان الامور لن تكون سهلة على جهة تل ابيب، رغم ان الادارة الديمقراطية ستمارس كل الضغوط الممكنة، كما انها تملك طرحا لمقايضة بين حقول الغاز في الجنوب والشمال، بمعنى، التسليم بحق اسرائيل باستلام حقول الغاز مقابل سواحل غزة، على ان يخصص جزءا من عائداتها لتمويل السلطة الفلسطينية الجديدة، مقابل تسهيل لتنفيذ اتفاق الترسيم غير المباشر بين لبنان واسرائيل.

وختمت المصادر بان النجاح في تحقيق هذا الانجاز، سيؤمن نقاطا لصالح معركة الرئيس الاميركي جو بايدن في السباق الى البيت الابيض، تماما كما حصل يوم نجح في تمرير اتفاق الترسيم عشية انتخابات الكونغرس، ليصبح عندها تنفيذ القرار 1701، باي من مندرجاته قابلا للحياة، لفترة طويلة وضامنا للاستقرار بحماية القوى الامنية والعسكرية اللبنانية، وهو ما استفسر حوله الفرنسيون، من الرئيس ميقاتي والعماد جوزف عون، وحاجات الجيش اللبناني للقيام بهذه المهام.