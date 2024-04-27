أعلن "حزب الله"، فجر الأحد، استهداف مستوطنة ميرون الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

ولفت الحزب إلى أنّ عمليته جاءت رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصاً بلدات القوزح ومركبا وصربين.