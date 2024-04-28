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لبنان

غارات عنيفة تهزّ الجنوب فجراً.. بلدات تعرّضت للقصف ولا إصابات

Lebanon 24
28-04-2024 | 00:39
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نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي عدواناً جوياً عنيفاً، فجر اليوم الأحد، مُستهدفاً عدداً من القرى والبلدات في القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان.
 
وتركزت الغارات على بلدات طيرحرفا مارون الراس وأطراف بلدة يارون وبين بلدتي عيترون ومارون منطقة جبل كحيل.
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وبعد عملية المسح الأولية التي نفذتها فرق الاسعاف والدفاع المدني، لم يسجل وقوع إصابات جراء سلسلة الغارات.
 
 
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