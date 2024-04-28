غارات عنيفة تهزّ الجنوب فجراً.. بلدات تعرّضت للقصف ولا إصابات

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي عدواناً جوياً عنيفاً، فجر اليوم الأحد، مُستهدفاً عدداً من القرى والبلدات في القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان.



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وبعد عملية المسح الأولية التي نفذتها فرق الاسعاف والدفاع المدني، لم يسجل وقوع إصابات جراء سلسلة الغارات. وتركزت الغارات على بلدات طيرحرفا مارون الراس وأطراف بلدة يارون وبين بلدتي عيترون ومارون منطقة جبل كحيل.وبعد عملية المسح الأولية التي نفذتها فرق الاسعاف والدفاع المدني، لم يسجل وقوع إصابات جراء سلسلة الغارات.