محاولات لترميم علاقة باسيل و "سعادته" قبل وقوع المحظور

يسعى رئيس بلدية مقرب من "التيار الوطني الحر" في المتن الجنوبي الى محاولة ترميم العلاقة بين رئيس "التيار" النائب جبران باسيل وأحد نواب "تكتل لبنان القوي" قبل وقوع المحظور، أي فصل هذا النائب من "التيار" .

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وبحسب المصدر، فان النائب خالف القرارات والأنظمة الداخلية من خلال أفعال وتصاريح ، حتى أنه في عدة مناسبات صوّت بعكس توجهات "الكتلة"، ما إستدعى تحويله على المجلس التأديبي وتخلف عن الحضور عدة مرات مما تطلّب أخذ إجراء فصل بحقه مثله مثل سائر" التياريين" الذين فصلوا قبل مدة، ولكن دخول الوسطاء ومنهم رئيس البلدية المذكور على خط الوساطة خفف من إندفاعة القيادة نحو فصل هذا النائب ربما يتم التوصل الى إيجاد تسوية.

لكن المصدر يوكد أن كل هذه المحاولات مضيعة للوقت لكون الطرفين يتصلبان بمواقفهما، كما أن النائب المشار اليه يتمتع بحيثية شعبية وشبكة علاقات من شأنها ان تشكل قوة دفع له مهما حصل.