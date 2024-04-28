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لبنان

نائب يصارح زميله: "سخروا منا"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-04-2024 | 01:45
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صارح أحد نواب "كتلة الإعتدال" والذي كان من المثابرين على الجولات في أثناء مبادرتهم الرئاسية، أصدقاء له في جلسة عشاء في منزله العكاري، أن "النية لدينا كنواب كانت صافية جدية ومن منطلق وطني، وعملنا جاهدين بين كل الجهات المعنية والأطراف السياسية للوصول الى قواسم مشتركة، إلا أننا في المراحل الأخيرة الماضية شعرنا وكأننا نعيش في غير كوكب وكانت جولاتنا من دون أي جدوى، لا بل بالعكس هناك من كان يسخر منا لدى مغادرتنا، ولهذه الاسباب أنا لن أشارك من الآن فصاعداً في اي جولات جديدة وأعتقد أصلاً أن المبادرة أصبحت من الماضي، وقبل إنتهاء الحرب في غزة لا شيء ينفع على صعيد  الملف الرئاسي فلماذا إذن التعب المجاني"، ختم المصدر.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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