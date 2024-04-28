مصرف لبنان يستعدّ.. هذه آخر تطورات "بلومبيرغ"

عُلِم أنّ مصرف لبنان يعمل حالياً على إستكمالِ التجهيزات التقنية المرتبطة بمنصة "بلومبيرغ" التي ستكون أساسية للتداول النقدي في السوق، فيما ستكون المنصة الهادفة لـ"دوزنة" سعر الصرف وحركة المبيع والشراء.

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وأشارت المعلومات إلى أنَّ البنك المركزي يعتزمُ إجراء إتفاق رضائي مع شركة "بلومبيرغ" لتأمين خدمات وإشتراكات لتسجيل الدخول للوصول إلى قاعدة البيانات المعلوماتيّة على المنصة المذكورة.

من جهتها، قالت مصادر ناشطة في القطاع المصرفي إنَّ الأرضية التقنية لتلك المنصة تمهد لأن تكون جاهزة في وقتٍ قريب، لافتةً إلى أنَّ خطوة البنك المركزي الأخيرة تعني أنَّ العمل على المنصة لم يتوقف، وبالتالي سيكون إطلاقها مرتبطاً بإنتهاء كافة التحضيرات التي تسيرُ على قدمٍ وساق.