هل أوقفت "قوى الأمن" دورة التطويع؟

انتشرت مؤخراً أنباء تفيد بأنّ قوى الأمن الداخلي جمّدت مجدداً دورة التطويع التي أطلقتها مطلع الشهر الجاري لضمّ عناصر جديدة إلى عديدها.

معلومات "لبنان24" تقول إن هذه الدورة مُستمرة ولم تصدر أي مذكرة بإلغائها، في حين أن العمل جارٍ على استقبال طلبات إضافية في المخافر ووحدات الدرك الإقليمي.

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وأكدت المصادر أنّ الإقبال جيّد من قبل المخولين التقدّم بطلبات التطويع، موضحة أن المديرية تولي أهمية كبرى لتلك الدورة والمتابعة الخاصة بها مستمرة بشكلٍ حثيث.