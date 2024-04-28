لمن يريد المرور على طريق المطار.. خبرٌ عاجل جداً

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق انفاق المطار بسبب تسرب مادة المازوت.

وقد أشارت غرفة التحكم عبر حسابها على أكس إلى أنّه قد تم التواصل مع المعنيين للمعالجة.