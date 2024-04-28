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لبنان

لمن يريد المرور على طريق المطار.. خبرٌ عاجل جداً

Lebanon 24
28-04-2024 | 02:00
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طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق انفاق المطار بسبب تسرب مادة المازوت.
 
وقد أشارت غرفة التحكم عبر حسابها على أكس إلى أنّه قد تم التواصل مع المعنيين للمعالجة.
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المصدر: التحكم المروري
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أنفاق المطار

بيروت

مازوت

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