الشواطئ بانتظاركم... الوقت لم يفت بعد للحصول على "جسم الصيف"!

بات الصيف على الأبواب، ويترقب فيه كثيرون عطلات نهاية الأسبوع الطويلة المليئة بالرحلات المثيرة إلى أماكن جديدة ممتعة وأبرزها الشواطئ والمنتجعات السياحية في مناطق لبنانية عدّة. وبما أننا بتنا في خضمّ عصر "السوشيل ميديا" ومشاركة الصور الشخصية مع الآخرين التي باتت تفرض على النساء بشكل خاص معايير جمالية معينة، هل لا يزال الحصول على "جسم الصيف" ممكناً أو فات الأوان على ذلك؟

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اقترب الوقت الذي يسعى فيه الكثيرون، لاعتبارات مختلفة، إلى استعراض رشاقتهم من خلال ارتداء السراويل القصيرة والفساتين الجميلة والتخلص من الأكمام الطويلة التي تخبئ الكثير من العيوب تحتها. من هنا، نصائح معيّنة من الأخصائيين هي كل ما نحتاجه لتحقيق هدف الرشاقة في وقت قصير.

نوعية الطعام وكميته

ولهذه الغاية، أشارت أخصائية التغذية عبير أبو رجيلي إلى أنه يجب على البطن أن يكون مسطحاً خلال فصل الصيف، لذا يجب الإنتباه من النفخة عبر الإبتعاد عن أصناف الطعام التي تحفّز هذه الحالة، وأبرزها البقوليات، الملفوف، العلكة، النرجيلة وسواها.

وفي حديث لـ"لبنان 24"، شددت أبو رجيلي على أنه يجب التركيز على نوعية الطعام وكميته بهدف المحافظة على الوزن المثالي أو خسارة بعض الكيلوغرامات الزائدة إنطلاقاً من هذه اللحظة.

من هنا، لفتت إلى أنه يجب الإنتباه إلى كمية الطعام التي نسكبها، وتخفيف النشويات كالأرز والخبز والبطاطا، والإعتماد بالشكل الأكبر على البروتينات والسلطات والألياف التي تمدّنا بالشبع لمدة أطول، الأمر الذي يقلّص من حجم الوجبة التي نتناولها.

إلى ذلك، نبّهت أبو رجيلي من أن هذا الطقس الحارّ نسبياً الذي يمهّد للوصول إلى فصل الصيف، يدفع بالكثيرين لتناول كميات من المثلجات والعصائر المليئة بالسكر، والتي يصل معدّل السعرات الحرارية فيها إلى 150 سعرة حرارية، داعية للتركيز على شرب المياه وهو المشروب الأساسي في كل الفصول والذي يمكن تبديله من حين لآخر بالليموناضة الجاهزة الدايت في السوبرماركت مع إعارة الإنتباه إلى كون السكر البديل فيها مفيداً كالستيفيا.

كما نصحت بتناول الوجبات الخفيفة والإبتعاد عن الوجبات الثقيلة إذا كان الهدف هو التحضير لجسم الصيف من خلال الإبتعاد عن الأطعمة المقلية، الحلويات وخاصة العربية منها واستبدالها بالفاكهة التي من شأنها أن تمد جسمنا بالفيتامينات الضرورية لصحة جيدة، مع اعتماد الإعتدال طبعاً.

وبعد الإنتباه للنوعية والكمية في الطعام، أشارت إلى أنه في بعض الحالات يمكن تناول حبوب البروبيوتيك بعد استشارة الطبيب طبعاً أو تناول الأطعمة التي تحتوي عليها مثل اللبن للتخلص من النفخة.

خسارة الوزن... والسيلوليت

وبحسب ما أكّدته أبو رجيلي ، فإن التحضير لفصل الصيف لا يقتصر فقط على الجسم، بل إن جزءاً مهماً يتعلّق بالبشرة أيضاً والذي يمكن تحقيقه من خلال الأطعمة الغنية بالمياه كالخضار والفاكهة على غرار الليمون والبطيخ والخيار وجوز الهند.

وقالت أبو رجيلي: "من السهل جداً خاصة وأننا لا نزال في بداية الموسم، أن نخسر ما بين 4 إلى 8 كغ من وزننا الزائد مع اتباع نظام غذائي صحي نسبة لكل جسم على حدة، خاصة وأنه في أحيان كثيرة قد يقف مرض ما بوجه خسارة الوزن مثل تكيس المبايض، الغدة الدرقية، السكري وغيرها من الأمراض التي قد تكون مجهولة أحياناً".

كما أن محاربة السيلوليت جزء لا يتجزّأ من مهمة التحضير لجسم فصل الصيف، من خلال التركيز على الأطعمة المليئة بالحديد والتي من شأنها تحفيز الدورة الدموية وتزيد من كمية الأوكسيجن والمعادن.

وفي هذا الإطار، نصحت أبو رجيلي بتناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية كالشوفان والخضار والفاكهة باعتدال، وتقليل الملح الذي يحبس المياه في الجسم ويزيد من السيلوليت، مع تجنّب الأطعمة الجاهزة الغنية بالصوديوم أيضاً، مشددة على ضرورة شرب كمية كبيرة من المياه للحفاظ على الترطيب.

كما دعت إلى خفض الوزن وخسارة الكيلوغرامات الزائدة وإلى ممارسة الرياضة التي تساعد على تقوية بنية الجسم وتشدّه، وتحارب بدورها السيلوليت.

التحضير لجسم الصيف إذاَ ليس مستحيلاً، والوقت لم يفت بعد لتحقيق هذه الغاية. كل ما يتطلبه الأمر هو خسارة الوزن بطريقة أسرع وبشكل صحي والإلتزام بعادات صحية.

