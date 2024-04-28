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لبنان

رسالة جديدة من وهاب.. هذا الأمر ممنوع!

Lebanon 24
28-04-2024 | 03:30
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استقبل رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب وفداً كبيراً من قرى وابناء الودايا في منطقة الشوف، شاكرين اهتمامه ووقوفه الى جانب ابناء المنطقة على الصعد كافة، في هذه الظروف الصعبة.
 
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وفي كلمة له، قال وهاب: "مهما حصل في لبنان ما يهمنا هو الحفاظ على لبنان وعلينا دعم الجيش والقوى الأمنية من النواحي كافة، سواء اكان من ناحية معالجة موضوع السرقات أو التعديات أو بموضوع الأمن والجيش والقوى الأمنية الذين يقومون بعمل ممتاز".

وثمن جهود مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي و"تلبيته لواجبه في المنطقة"، وقال: "هذا الأمرُ يريحنا، ولكن في كل الحالات نحن خيارنا الدولة ومع الدولة وسندعمها وسنستمر بالحفاظ عليها، وهناك قرار بالحفاظ على ما تبقى من الدولة ولكن في كل الحالات مهما حصل، هذه المنطقة الممتدة من الدامور صعوداً ، ممنوع أن يحصل فيها شيء حتى لو استخدمنا الوسائل كافة المتوافرة لدينا".

واضاف: "لن نضطر للذهاب الى خيار الميليشيات طبعاً ولكن ميليشيتنا هي ميليشيا المحبة والعيش المشترك، وسنستخدم تلك الميليشيا امام أي تهديد، هذه الميليشيا هي ميليشيا المحبة للسنّي والشيعي والدرزي والمسيحي وكل الناس، هذه المنطقة تتصف بالامان وممنوع أن يتغير هذا الموضوع، وأي أحد سيعتدي على أمننا سنقف في وجهه. وهذا الأمر محسوم في الودايا والجاهلية التي هي جميعها قرية واحدة، وهذا يشمل أيضاً القرى الباقية في المنطقة".
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