وزير خارجية دولة خليجية يصل إلى بيروت.. والزيارة تستمرّ ليوم واحد

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وصل وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، قبل ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، على رأس وفد، حيث كان في استقباله نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، سفير دولة البحرين في دمشق وحيد مبارك سيار ومدير المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية أسامة خشاب.وتستمر زيارة الوزير البحريني، والوفد المرافق يوماً واحداً.