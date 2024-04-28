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لبنان

سيجورنيه: سأقدم اليوم مقترحات لتهدئة التوتر بين "حزب الله" وإسرائيل

Lebanon 24
28-04-2024 | 04:43
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بعد أن زار قوات حفظ السلام في الناقورة بجنوب لبنان، إنه "سيقدم مقترحات لمسؤولين لبنانيين اليوم الأحد بهدف تهدئة التوتر بين حزب الله وإسرائيل ومنع نشوب حرب".
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وأضاف: "إذا نظرت للوضع اليوم، إذا لم تكن هناك حرب في غزة، يمكننا أن نتحدث عن وجود حرب في جنوب لبنان بالنظر إلى عدد الضربات والتأثير على المنطقة".

وتابع سيجورنيه قائلا: "سأوصل رسائل وأطرح مقترحات على السلطات هنا لدفع هذه المنطقة للاستقرار وتجنب نشوب حرب".
 
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