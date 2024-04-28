عاجل.. العدو يستهدف محيط مدرسة في هذه البلدة الجنوبية

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران الحربي الاسرائيلي، أغار اليوم الأحد، على بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.







وعُلم ان الغارة استهدفت محيط مدرسة عيتا الشعب لجهة بلدة رميش.

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