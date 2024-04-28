الراعي: لو كانت لدى مسؤولينا فضيلتا الايمان بالله ومحبته لجنبوا الجنوب الحرب

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي عاونه فيه المطرانان بولس الصياح والياس سليمان، امين سر البطريرك الاب هادي ضو، رئيس مزار سيدة لبنان - حريصا الاب فادي تابت، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور الرئيس امين الجميل، سفير اوكرانيا في لبنان، الوزير السابق ناجي البستاني ، وحشد من الفاعليات والمؤمنين.

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بعد الانجيل المقدس، القى الراعي عظة بعنوان:" يا سمعان بن يونا اتحبني؟ ارع خرافي"، قال فيها: "فليفحص المسؤولون المدنيّون والسياسيّون ضمائرهم، إذا كانت في قلوبهم فضيلتا الإيمان بالله ومحبتّه". بعد الانجيل المقدس، القى الراعي عظة بعنوان:" يا سمعان بن يونا اتحبني؟ ارع خرافي"، قال فيها: "فليفحص المسؤولون المدنيّون والسياسيّون ضمائرهم، إذا كانت في قلوبهم فضيلتا الإيمان بالله ومحبتّه".

وأردف: "لو كانتا في قلوبهم، لتفانوا في تأمين الخير العام، وأعادوا إلى الدولة مؤسّساتها الدستوريّة الفاعلة والشرعيّة بدءًا بانتخاب رئيس للجمهوريّة، ولسهروا بكلّ قواهم على تجنيب جنوب لبنان وشعبنا الحرب مخلفة الضحايا والجرحى والتهجير والدمار، من أجل قضيّة لا علاقة لها بلبنان وقضيّته وسلامه واستقراره".

وختم: "فلنصلِّ، إلى الله، إله السلام، أن ينعم على وطننا لبنان بهذا السلام الذي، إذا بنيناه كنّا حقًّا أبناء الله وبناته".