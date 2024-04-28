Advertisement

لبنان

قتيل وجرحى.. هذا ما حدث على طريق ضهر البيدر!

Lebanon 24
28-04-2024 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1192971-638499053110154358.jpg
Doc-P-1192971-638499053110154358.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
توفي شخص وجرح 3 آخرون، جرّاء حادث سير على طريق ضهر البيدر في اتجاه المديرج عند مفرق فالوغا، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": العدو الاسرائيلي استهدف اطراف بلدة طيرحرفا بقذفتي مدفعية
lebanon 24
28/04/2024 16:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بوحبيب التقى الزياني: لبنان يستبشر خيراً
lebanon 24
28/04/2024 16:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "غرفة عمليات" قرب لبنان.. ماذا يجري داخلها؟
lebanon 24
28/04/2024 16:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عودة في أحد الشعانين: نصلي اليوم أن يحفظ الرب لبنان من شماله إلى جنوبه
lebanon 24
28/04/2024 16:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24

ضهر البيدر

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2024-04-28
08:40 | 2024-04-28
08:00 | 2024-04-28
07:30 | 2024-04-28
07:24 | 2024-04-28
07:19 | 2024-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24