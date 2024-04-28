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لبنان
في أبي سمراء.. سقط عن الخيل وهذا ما حلّ به (صورة)
Lebanon 24
28-04-2024
|
05:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بتعرض المدعو "ز.م" لحادثة سقوط اثناء ركوبه الخيل في زيتون ابي سمراء.
وجرى اسعافه ونقله بواسطة جهاز الطوارئ والاغاثة الى مستشفى دار الشفاء.
وعرف ان إصابته جاءت في الرأس وانه يعاني من رضوض في مختلف انحاء الجسم.
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