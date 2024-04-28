في أبي سمراء.. سقط عن الخيل وهذا ما حلّ به (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" بتعرض المدعو "ز.م" لحادثة سقوط اثناء ركوبه الخيل في زيتون ابي سمراء.





وجرى اسعافه ونقله بواسطة جهاز الطوارئ والاغاثة الى مستشفى دار الشفاء.



وعرف ان إصابته جاءت في الرأس وانه يعاني من رضوض في مختلف انحاء الجسم.

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