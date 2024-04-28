بري التقى سيجورنيه: بإنتظار تسلم "الإقتراح الفرنسي" ودراسته والرد عليه

إستقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في عين التينة، وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، ومديرة أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو، وعدد من المستشارين في الخارجية الفرنسية.

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وتناول البحث، تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، جرّاء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.

وبعد اللقاء غادر الوزير سيجورنيه دون الإدلاء بتصريح.

بدوره الرئيس نبيه بري، شكر لفرنسا حرصها ودورها وللرئيس إيمانويل ماكرون جهوده لمنع الحرب على لبنان، وكان رئيس المجلس واضحاً بتمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.

كما عرض الرئيس بري لوقائع الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وخاصة القرى الحدودية الجنوبية، من خلال خارطة أعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية تبين حجم الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالقرى والبلدات، فضلاً عن الأراضي والمساحات الزراعية والحرجية، وإستخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة دولياً وتجاوزها لقواعد الاشتباك.

وأكد بري للوزير الفرنسي، إنتظار لبنان لتسلم الإقتراح الفرنسي الرامي الى خفض التصعيد ووقف القتال وتطبيق القرار الأممي تمهيداً لدراسته والرد عليه.

وفي الملف الرئاسي، أثنى الرئيس بري على جهود اللجنة الخماسية للتوصل عبر التشاور لإنتخاب رئيس للجمهورية.

كما أثار رئيس المجلس موضوع النازحين السوريين الذي بات يثقل كاهل لبنان واللبنانيين على مختلف الصعد، لافتاً الى انه سوف يثير هذه القضية مع رئيسة مفوضية الإتحاد الاوروبي والرئيس القبرصي خلال زيارتهما للبنان هذا الاسبوع ، مطالباً فرنسا والمانيا بإعادة النظر ازاء علاقتهما بسوريا وحيال هذا الملف.