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لبنان

عملية جديدة لـ"الحزب".. استهدف هذا الموقع بقذائف المدفعية

Lebanon 24
28-04-2024 | 05:59
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أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم الأحد، أنه استهدف موقع البغدادي.


وقال في بيانه: "استهدفنا عند الساعة (11:45) من نهار اليوم الأحد موقع البغدادي بقذائف المدفعية"، مؤكداً أنه حقق إصابةً مباشرة.
 
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