أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم الأحد، أنه استهدف موقع البغدادي.وقال في بيانه: "استهدفنا عند الساعة (11:45) من نهار اليوم الأحد موقع البغدادي بقذائف المدفعية"، مؤكداً أنه حقق إصابةً مباشرة.