مُفاجآت في طقس أيار: منفخض يحمل أمطاراً مع برق ورعد سيضرب لبنان.. وسيستمرّ حتى هذا الموعد!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما إجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال.

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس متقلب مع اجواء سديمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاثنين، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعلية يؤدي الى طقس ماطر ويستمر تأثيره حتى يوم الخميس حيث ينحسر تدريجا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و23، وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.

تحذيرمن سوء الرؤية على المرتفعات المتوسطة ومن خطر الانزلاق على الطرق بسبب الامطار.



- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل والداخل. تتساقط أمطار متفرقة وموحلة مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الداخلية والشمالية، كما تنشط الرياح أحيانا.

الإثنين:غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال. تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خاصة في المناطق الداخلية والشمالية اعتبارا من الظهر، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات البرد.

الثلاثاء:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع احتمال تساقط حبات البرد.

الأربعاء:غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب كثيف على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة ببرق ورعد خاصة على الجبال والداخل.