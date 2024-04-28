ما جديد حادثة الغرق على شاطىء الرملة البيضاء؟

أعلن "فوج إطفاء بيروت" في بيان، أن "فرقة من وحدة الإنقاذ البحري في فوج إطفاء بيروت، لا تزال تعمل على تمشيط شاطئ رملة البيضاء بحثا عن مفقودين اثنين كانا يمارسان رياضة السباحة أمس، ويعمل عناصر الوحدة على تمشيط الشاطئ لتحديد مكان المفقودين. كما أن الفرقة كانت أنقذت أربعة أشخاص وانتشلت جثة آخرى".

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