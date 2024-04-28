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لبنان

ما جديد حادثة الغرق على شاطىء الرملة البيضاء؟

Lebanon 24
28-04-2024 | 07:19
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أعلن "فوج إطفاء بيروت" في بيان، أن "فرقة من وحدة الإنقاذ البحري في فوج إطفاء بيروت، لا تزال تعمل على تمشيط شاطئ رملة البيضاء بحثا عن مفقودين اثنين كانا يمارسان رياضة السباحة أمس، ويعمل عناصر الوحدة على تمشيط الشاطئ لتحديد مكان المفقودين. كما أن الفرقة كانت أنقذت أربعة أشخاص وانتشلت جثة آخرى".
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